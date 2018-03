Benfica vence Beira-Mar por 1 a 0 O Benfica derrotou o Beira-Mar Aveiro por 1 a 0, neste domingo, e ficou a quatro pontos do Sporting Lisboa, goleado sábado pela Río Ave por 4 a 0, na luta pelo segundo lugar do Campeonato Português. O Porto lidera com sete pontos de vantagem e teve seu jogo contra o Nacional da Ilha da Madeira adiado para o dia 14 de abril. Nos demais jogos, o Paços derrotou a Estrela Amadora por 1 a 0, o União Leiria goleou o Alverca por 4 a 1, o Acadêmica Coimbra bateu o Gil Vicente por 1 a 0 e o Boavista empatou com o Sporting Braga por 1 a 1. Nesta segunda-feira jogam Moreirense e Belenenses.