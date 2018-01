Benfica vence e agora "seca" rivais O Benfica venceu neste sábado o Moreirense, fora de casa, por 2 a 1, e embolou a liderança do Campeonato Português. É que chegou aos 34 pontos, mesmo total de Porto e Sporting, que ainda vão jogar, no complemento da 19.ª rodada. Como alcançou seus dois principais rivais, agora o Benfica torcerá para que ambos sejam derrotados. O Porto pega o Braga, neste domingo, e o Sporting enfrenta o Vitória de Setúbal, na segunda-feira. No outro jogo neste sábado, o Academica perdeu em casa para o Vitória de Guimarães por 2 a 0. Neste domingo acontecem os seguintes jogos, além da partida do Porto: Beira-Mar x Nacional da Ilha da Madeira; Penafiel x Maritimo; Belenenses x Rio Ave; Estoril x União Leiria e Boavista x Gil Vicente.