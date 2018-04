Benfica vence e encosta no líder Porto

O Porto empatou, fora de casa, neste domingo, em 2 a 2, com o Estrela da Amadora e permitiu que o Benfica, que atropelou o Boavista por 6 a 1, encostasse na liderança do Campeonato Português. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Com os resultados da décima rodada, o Porto segue na liderança da competição, com 25 pontos, enquanto o Benfica aparece na segunda posição, com 22. Já o Sporting Lisboa perdeu a terceira posição ao ser derrotado, fora de casa, pelo Sporting Braga por 3 a 0. A terceira colocação pertence agora ao Vitória de Guimarães, que empatou, em casa, com o Paços de Ferreira em 0 a 0. O Vitória de Guimarães está com 19 pontos, enquanto o Sporting Lisboa permanece com 18.