Benfica vence e encosta no Porto na liderança do Português Com um gol nos minutos finais, o Benfica superou o Estrela Amadora por 1 a 0, nesta segunda-feira, e encostou ainda mais no líder Porto. O confronto válido pela 22.ª rodada do Campeonato Português foi disputada no Estádio José Gomes, localizado na cidade de Amadora. O resultado deixa a equipe dirigida pelo treinador Fernando Santos, que mandou a campo os brasileiros Marcelo Moretto, Anderson, Derlei e Léo, na segunda posição na tabela com 51 pontos, um a menos que o Porto, que foi derrotado no clássico com o Sporting por 1 a 0, em casa, no último sábado. O único gol da partida desta segunda foi marcado aos 36 minutos do segundo tempo. Após falta perto da área, o meia Petit cobrou para vencer o goleiro Paulo Lopes e garantir a vitória para o Benfica. O Estrela Amadora, que está na 12.ª posição do Nacional (24 pontos), ainda não havia perdido nenhuma partida em seus domínios. Na próxima rodada do Português, o Benfica fará o clássico com o Porto na luta pela liderança. O confronto no domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa, pode marcar a volta do meia-atacante Anderson no Porto. O ex-gremista não joga há cinco meses por causa de uma fratura no perônio da perna direita.