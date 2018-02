Benfica vence e fica sozinho no topo O Benfica enfim conseguiu neste sábado assumir a liderança do Campeonato Português 2004/05, ao vencer por 2 a 0 o Gil Vicente, em casa (gols de Mantorras e Miguel). Com esta vitória, o Benfica chega aos 48 pontos e independente dos outros resultados do domingo, terminará a 25.ª rodada na liderança. O segundo é o rival Porto, que tem 45 pontos. Já a terceira posição é do Braga, com 44 pontos, que também jogou neste sábado e só empatou por 1 a 1 com o Marítimo (36 pontos). A rodada continua neste domingo com os seguintes jogos: Academica x Rio Ave; Moreirense x União Leiria; Beira-Mar x Estoril; Sporting x Penafiel; e Vitória de Guimarães x Vitória de Setubal. Na segunda, jogam Boavista x Belenenses.