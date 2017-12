Benfica vence e homenageia Fehér O Benfica venceu o Acadêmica por 2 a 0, nesta terça-feira à noite, no Estádio da Luz, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Português. Os gols foram marcados por Zahovic e Geovanni. A partida serviu para os jogadores e os 56 mil torcedores do Benfica no estádio homenagearem o húngaro Miklos Fehér, que faleceu no último domingo durante a partida contra o Vitória de Guimarães. Todos os jogadores do Benfica entraram em campo com o nome de Fehér nas costas de suas camisas. Com o resultado desta noite, o Benfica se consolidou no terceiro lugar, com 43 pontos, a 4 do Sporting de Lisboa, segundo, e a nove do líder Porto.