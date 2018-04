Benfica vence e lidera em Portugal O Benfica garantiu a liderança do Campeonato Português ao vencer neste domingo o Acadêmica fora de casa por 1 a 0. O time continua invicto na competição. Na rodada, o Moreirense derrotou o Nacional por 3 a 2, o Beira Mar ganhou do Gil Vicente por 1 a 0 e o Penafiel empatou com o Rio Ave por 1 a 1. No sábado, Luís Fabiano marcou seu primeiro gol pelo Porto e o time saiu com um empate por 2 a 2 diante do Estoril. O time do brasileiro ainda não ganhou no campeonato.