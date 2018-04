Benfica vence e se aproxima do líder Porto em Portugal O Benfica diminuiu para 6 pontos a diferença para o líder Porto - que empatou na sexta com o Belenenses - após derrotar o Paços de Ferreira por 2 a 1. O uruguaio Cristián Rodríguez abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, mas 8 minutos depois Valente deixou tudo igual no placar. O gol da vitória do Benfica saiu dos pés do grego Katsouranis quando faltavam 4 minutos para o fim do tempo regulamentar. Na outra partida deste sábado, o Leixões goleou o Braga por 3 a 0.