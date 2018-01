Benfica vence, e Sporting só empata O Benfica obteve uma boa vitória, neste sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Português, ao derrotar, fora de casa, por 3 a 0, o União Leiria. Com este resultado, a equipe soma 44 pontos, dez a menos que o líder Porto. No outro jogo deste sábado, Sporting e Varzim empataram por 1 a 1.