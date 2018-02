Benfica vence fora e assume vice-liderança do Português O Benfica venceu fora de casa o Belenenses por 2 a 1 e assumiu a vice-liderança do Campeonato Português. Um dos gols da vitória foi marcado pelo zagueiro brasileiro Luizão. O atacante Simão Sabrosa abriu o placar para o Benfica aos 12 minutos de jogo e Luizão ampliou aos 36. No segundo tempo, os donos da casa descontaram no final da partida, com Silas, aos 41 minutos. Com o resultado o Belenenses continua em décimo colocado com 21 pontos. No outro jogo deste sábado, o Pacos Ferreira venceu o Braga por 3 a 2.