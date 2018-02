Benfica vence graça a gol de Argel O Benfica conseguiu neste sábado à noite uma boa vitória sobre o Penafiel por 1 a 0, com gol do zagueiro brasileiro Argel, aos 22 minutos do primeiro tempo. Com esta vitória o Benfica encosta no líder Porto, que tem 28 pontos e um jogo a menos. No outro jogo deste sábado, o Braga venceu o Boavista por 3 a 0, com gols de Luis Loureiro, Tiago (contra) e Baha. Com isso, chegou aos 26 pontos mas continua atrás do próprio Boavista, que está na terceira posição, com 27 pontos. Cinco jogos dão seqüência neste domingo à 15.ª rodada do Campeonato Português, que foi iniciada na sexta-feira à noite com a vitória do Porto sobre o Moreirense por 1 a 0, gol de Maniche aos 26 minutos do primeiro tempo. Destaques para a lanterna Acadêmica (11 pontos), que recebe o Beira-Mar, e o penúltimo colocado Nacional (12), que hospeda o Belenenses. Jogam ainda Vitória de Setúbal x União de Leiria, Gil Vicente x Estoril e Marítimo x Rio Ave. Na segunda-feira, Vitória Guimarães x Sporting.