Benfica vence Marítimo por 2 a 1 O Benfica derrotou neste sábado o Marítimo por 2 a 1 e continua firme na vice-liderança do Campeonato Português. Helder e Gomes fizeram os gols da vitória enquanto Mitchell marcou para o Marítimo. Com o resultado, a equipe somou 37 pontos contra 45 do Porto, líder absoluto. As más condições do tempo não permitiram a realização da partida entre Sporting x Academica, transferida para o dia 5 de fevereiro.