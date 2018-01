Benfica vence na abertura da rodada O Benfica, atual campeão nacional, derrotou fora de casa o Penafiel por 3 a 1, nesta sexta-feira, na abertura da quinta rodada do Campeonato Português. Os gols do time de Lisboa foram marcados por Nuno Gomes (duas vezes) e Simão. Ferreira fez para os donos da casa. Com o resultado, o Benfica assumiu provisoriamente a sétima colocação, com sete pontos - três atrás do líder e rival Porto. O Penafiel está na 17.ª posição, com apenas um ponto. Neste sábado, a rodada prossegue com dois jogos: Porto x Belenenses e Vitória de Guimarães x Marítimo.