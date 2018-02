Benfica vence o Leiria e segue na perseguição ao Porto O Benfica venceu o União Leiria por 2 a 0, na noite desta segunda-feira, no fechamento da 21.ª rodada do Campeonato Português, e se manteve a quatro pontos de diferença do líder Porto (52 a 48). Os dois gols do jogo foram marcados por jogadores da seleção portuguesa. O atacante Simão abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo e o volante Petit ampliou aos 40 da segunda etapa. Na próxima rodada, no final de semana, o Benfica visita o Estrela Amadora, 12.º. Já o Porto faz um dos clássicos nacionais com o Sporting Lisboa, terceiro colocado, com 43 pontos.