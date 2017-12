Benfica vence o Sporting em Portugal O Benfica assumiu a vice-liderança provisória do Campeonato Português ao derrotar o Sporting Braga por 1 a 0, neste sábado, no estádio do adversário. O gol foi marcado por Pedro Mantorras aos 24 minutos do segundo tempo. O Benfica tem agora 24 pontos, uma a menos que o líder Boavista e dois a mais que o terceiro colocado Porto. No outro jogo disputado neste sábado, o Salgueiros, 13º colocado, derrotou o Alverca, 15º, por 2 a 1. A 12ª rodada, que começou na sexta-feira com o empate sem gols entre Vitória Guimarães e Vitória Setúbal, continua neste domingo, com cinco jogos: União Leiria x Belenenses, Farense x Beira Mar, Paços Ferreira x Marítimo Funchal, Gil Vicente x Porto e Santa Clara x Varzim. Na segunda-feira Sporting x Boavista encerra a rodada.