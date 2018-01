Benfica vence Paços Ferreira por 3 a 1 O Benfica venceu o Paços Ferreira, por 3 a 1, neste sábado, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Português. Com este resultado, a equipe, segunda colocada, alcança os 59 pontos, dez a menos que o líder Porto. No outro jogo deste sábado, Moreirense e Boavista empataram por 1 a 1.