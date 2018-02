Benfica vence Santa Clara por 1 a 0 O Benfica derrotou o Santa Clara por 1 a 0, no único jogo deste sábado pelo Campeonato Português. Com a vitória, a equipe chegou aos 56 pontos e manteve a segunda colocação, 10 pontos atrás do líder Porto, que joga apenas domingo. No domingo, jogam Marítimo x Varzim, Beira Mar x Paços Ferreira, Vitoria Setúbal x Moreirense, União Leiria x Coimbra, Vitoria Guimarães x Braga. E na segunda-feira, Nacional Madeira x Porto e Boavista x Belenenses completam a 26ª rodada.