Benítez confirma saída do Napoli e fica livre para o Real Madrid

Os rumores de que o técnico Rafa Benítez vai suceder o italiano Carlo Ancelotti no Real Madrid aumentaram nesta quinta-feira, após o espanhol anunciar que vai deixar o Napoli após o término do Campeonato Italiano.

Em entrevista coletiva, Benítez confirmou que o jogo de domingo contra a Lazio será o seu último no comando do clube do Sul da Itália. "É sempre triste deixar um lugar onde as pessoas te tratam bem", disse Benítez, acompanhado por Aurelio di Laurentiis, presidente do Napoli.

O treinador espanhol acrescentou que estar longe de sua família por dois anos foi demais, e que ele tomou a decisão juntamente com sua esposa há algumas semanas. "Ficou claro que o meu tempo aqui estava acabado e que eu precisava olhar para outra coisa para o futuro", disse Benítez, embora tenha evitado comentar sobre os seus planos para a próxima temporada do futebol europeu.

O Real Madrid demitiu Carlo Ancelotti na última segunda-feira, em uma demonstração de que o clube espanhol não aceitou terminar a temporada sem conquistar um troféu importante, mesmo que o tenha sido semifinalista da Liga dos Campeões e vice do Campeonato Espanhol.

O jogo entre Napoli e Lazio, em Nápoles, vai determinar o terceiro colocado no Campeonato Italiano, que vai levar uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. O time de Roma está em vantagem e garante a posição com um empate. "Eu quero sair com a equipa na Liga dos Campeões", disse Benítez.

No início deste mês, o Napoli foi eliminado nas semifinais da Liga Europa pelo ucraniano Dnipro Dnipropetrovsk. Em dezembro, o Napoli venceu a Juventus nos pênaltis para garantir o título da Supercopa da Itália. Na temporada anterior, a primeira de Benítez pelo Napoli, o clube levou a taça da Copa da Itália e ficou em terceiro lugar no Campeonato Italiano.

Benítez já trabalhou nas divisões de base do Real Madrid. O espanhol também tem passagens por Valencia, Liverpool, Inter de Milão e Chelsea. O sérvio Sinisa Mihajlovic, atualmente no comando da Sampdoria, é o favorito a sucedê-lo no comando do Napoli.