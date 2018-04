Benitez desmente acerto com o Bayern de Munique

O técnico Rafael Benítez, do Liverpool, negou, nesta segunda-feira, que o Bayern de Munique tenha entrado em contato com ele para tentar contratá-lo. "Ouvi rumores este fim de semana e, como em todas as vezes em que me ligam a grandes clubes, é um elogio, pois significa que estou fazendo as coisas bem feitas. Mas estou realmente feliz com meu clube, com meus torcedores e com a cidade", disse. "Ainda há muitas coisas que quero fazer aqui, e planejo permanecer no Liverpool por muito tempo", acrescentou. Benitez se destacou à frente do Valencia, chegando a duas finais da Liga dos Campeões da Uefa. Contratado pelo Liverpool, o treinador espanhol também levou o time inglês a duas finais da Liga, vencendo na temporada 2004/05.