Benitez diz que Chelsea merece conquistar terceiro lugar Em clima de despedida - já sabe que será dispensado ao final desta temporada, após ficar apenas seis meses no cargo -, o técnico espanhol Rafa Benitez faz neste sábado o seu último jogo no comando do Chelsea. Na rodada que encerra o Campeonato Inglês, o time londrino precisa da vitória sobre o Everton para confirmar o terceiro lugar e a classificação direta para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.