Benítez: ?Liverpool tem de melhorar? O treinador do Liverpool, o espanhol Rafael Benítez, declarou nesta quinta-feira, logo após a vitória sobre o Saprissa (Costa Rica) por 3 a 0, que o seu time precisa melhorar para ter condições de derrotar o São Paulo na final do Mundial de Clubes da Fifa, neste domingo, novamente em Yokohama. ?O São Paulo possui um bom toque de bola e jogadores experientes. Por isso, temos de jogar melhor no domingo?, disse. O técnico ressaltou que o primeiro gol contra o time da Costa Rica, logo aos três minutos de jogo, foi determinante para a vitória. ?Nunca é cedo para marcar, mas neste caso talvez tenha sido. Pensamos depois que seria fácil e desperdiçamos algumas ocasiões. Mas, até anotarmos o terceiro, não relaxamos?, afirmou Benítez. O espanhol revelou que o objetivo do time, após ter feito 3 a 0, foi não sofrer gols. ?A partir do terceiro, tentamos não sofrer gols para ampliar o recorde de partidas do clube sem tomar gols?. O Liverpool soma 11 partidas consecutivas sem sofrer um gol sequer.