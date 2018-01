Benítez pede cautela para o Liverpool contra o PSV O técnico do Liverpool, Rafael Benítez, está usando a incrível virada de seu time na final da Liga dos Campeões de 2005 para manter os jogadores concentrados para a partida desta quarta-feira contra o PSV Eindhoven, no jogo de volta das quartas de final da competição. O Liverpool está praticamente classificado para a uma das semifinais contra o rival Chelsea ou o espanhol Valencia, após derrotar os rivais holandeses por 3 x 0 no jogo fora de casa. Mas Benítez afirma que o milagre de Istambul, quando o Liverpool perdia por 3 x 0 no primeiro tempo e no final ganhou do Milan nos pênaltis, prova que não pode haver corpo mole. "Este tipo de jogo é difícil. Ás vezes os times dizem ´tudo bem, o trabalho está feito´, mas precisamos ter cuidado." "Sabemos que houve recuperações de 3 x 0 na Liga dos Campeões, fizemos isso em Istambul. Sabemos que se eles marcarem no começo, vão pressionar e podemos ter problemas, então temos de lidar com o jogo da mesma maneira que fizemos contra o Barcelona e tentar ganhar", explicou Benítez. O único ponto negativo do jogo de ida para os ingleses foi a contusão do lateral-esquerdo brasileiro Fábio Aurélio, que rompeu o tendão de Aquiles. Ele ficará afastado dos gramados até o final da temporada e deve abrir espaço para Mark González como titular. A outra dúvida de Benítez está na frente. O holandês Dirk Kuyt está suspenso e Peter Crouch será um dos titulares. Mas o galês Craig Bellamy pareceu fora de ritmo ao seu lado no 2 x 1 do último sábado sobre o Reading, pelo Campeonato Inglês, e acabou substituído no início do 2.º tempo. Já o PSV vai à Inglaterra com apenas 16 jogadores no elenco, pois Alex, Ibrahim Afellay, Edison Mendes, Michael Reiziger, Alcides e Jan Kromkamp estão fora. O técnico Ronald Koeman, que depois da primeira partida afirmou que sua campanha na Liga dos Campeões havia terminado, está desesperado para conter a crise no PSV. Os líderes da liga holandesa, que perderam no fim de semana, viram sua vantagem de 11 pontos cair para apenas dois, faltando três jogos para o fim do campeonato local. "Precisamos nos tornar novamente o time que dominou antes do recesso de inverno", concluiu. Prováveis escalações: Liverpool - Reina; Finnan, Hyypia, Carragher e Arbeloa; Sissoko, Xabi Alonso, Gerrard e González; Crouch (Pennant) e Bellamy. Técnico: Rafael Benítez. PSV - Gomes; Salcido, Da Costa, Cocu, Olivier; Culina, Simons, Vayrynen, Feher; Farfán e Kluivert (Koné). Técnico: Ronald Koeman. Árbitro - Robert Rosetti (ITA). Local - Estádio Anfield. Horário - 15h40 (de Brasília).