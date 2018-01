Benteke faz autocrítica e espera evoluir no Liverpool em 2016 O atacante Christian Benteke foi uma das grandes contratações do Liverpool em meio a uma intensa reforma no elenco para a temporada 2015/2016. Para levá-lo, o clube desembolsou cerca de 32,5 milhões de libras, o que o tornou o segundo reforço mais caro da história do time inglês. Mas o retorno não foi o esperado.