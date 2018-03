Bento XVI recebe jogadores da Inter de Milão no Vaticano

O papa Bento XVI recebeu nesta quarta-feira dirigentes e jogadores da Inter de Milão. O pontífice foi presenteado com uma camisa da equipe (personalizada com seu nome) e uma carteira de sócio do clube. Em ocasião do centenário da Inter, Bento XVI cumprimentou os dirigentes e jogadores do clube milanês, entre eles o técnico do time, Roberto Mancini, e o presidente, Massimo Moratti. Durante o encontro, o pontífice aproveitou para lembrar "a importância dos valores morais do esporte às novas gerações". "Estar aqui na Praça de São Pedro é uma experiência significativa e está entre as mais emocionantes que se pode ter na vida", disse Mancini. O capitão da equipe, o argentino Javier Zanetti, afirmou que "tocar a mão do papa é uma das coisas que se guarda para sempre".