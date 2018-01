Benzema diz que 'respeita decisão' após ser suspenso da seleção francesa

Através do Twitter, o astro da seleção nacional afirmou: "Respeito a decisão e tenho confiança em nosso presidente Noel Le Graet". No caso, ele se referiu ao líder da FFF, que confirmou nesta quinta que essa decisão foi dele e não do comitê executivo ou do comitê de ética da entidade que controla o futebol francês.

Com a punição, Benzema está afastado da equipe nacional por tempo indeterminado depois de ter se tornado réu no caso de chantagem que tem como vítima Valbuena. O atacante é considerado um intermediário no contato de um criminoso, seu amigo de infância, com o seu companheiro de seleção. O criminoso alegara que tinha posse de um vídeo íntimo de Valbuena com sua namorada. Seu objetivo era obter dinheiro do meia do Lyon para não divulgar o material.

Benzema, entretanto, garante que tudo não passa de um "grande mal-entendido", após chegar a ter sido detido pela polícia, mas depois liberado. Porém, ele foi condenado a manter distância de Valbuena, o que passou a tornar inviável a presença de ambos juntos na seleção da França.

No início do mês, o primeiro-ministro da França, Manuel Valls, afirmou que "não há mais lugar" para Benzema no time que vai representar o país anfitrião na Eurocopa de 2016. Agora, ao menos até que se dê um veredicto sobre o seu caso, Benzema realmente não entrará mais em campo para defender a seleção francesa.

REAL MADRID - Também nesta quinta, o Real Madrid se manifestou oficialmente para dizer que "lamenta e respeita" a decisão da FFF, assim como "reiteirou mais uma vez seu apoio e confiança no jogador", que agora terá mais tempo para se dedicar apenas ao time espanhol.