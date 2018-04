Benzema e Sneijder marcam em vitória do Real Madrid Enquanto o brasileiro Kaká ainda busca o seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid, o atacante francês Karim Benzema aproveita para tentar garantir sua vaga no time titular. Em amistoso disputado neste sábado contra o Real Sociedad, na cidade espanhola de San Sebastián, Benzema e o holandês Sneijder marcaram os gols da vitória por 2 a 0 da equipe madrilenha, que teve atuação discreta dos astros Kaká e Cristiano Ronaldo.