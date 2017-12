Benzema empata nos acréscimos e salva invencibilidade do Real com golaço

Por muito pouco o técnico Zinedine Zidane não viu chegar ao fim a invencibilidade de agora 40 jogos do Real Madrid. Depois de vencer o Sevilla por 3 a 0 na partida de ida, ele mandou o Real Madrid a campo nesta quinta-feira com apenas quatro jogadores considerados titulares. Benzema, porém, entrou no finalzinho, fez um golaço nos acréscimos e empatou a partida em 3 a 3, salvando a invencibilidade histórica. No domingo, os rivais voltam a se enfrentar em Sevilha, desta vez pelo Espanhol.

Real e Sevilla disputam diretamente o título nacional com o Barcelona. O time de Zidane lidera com 40 pontos, contra 36 da equipe de Sampaoli e 35 dos comandados por Luis Enrique. Por causa dessa disputa, Zidane só não poupou Marcelo, Sergio Ramos, Casemiro e Kroos. Da mesma forma, Sampaoli escalou um time misto.

Nem assim, entretanto, Paulo Henrique Ganso jogou. O brasileiro viu do banco de reservas o placar ser aberto num gol contra de Danilo, aos 10 minutos. Após cruzamento da direita, o lateral-direito mergulhou e cabeceou contra o próprio gol.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O empate veio no começo da segunda etapa, num golaço de Marco Asensio. O garoto de 20 anos pegou a bola quase na grande área defensiva, deu um drible da vaca no último homem da defesa do Sevilla e correu o resto do campo até sair na cara do gol e deixar tudo igual.

O gol fora praticamente deu a vaga ao Real Madrid, que só seria desclassificado se levasse outros quatro. O Sevilla, entretanto, não desistiu. Fez o segundo com Jovetic, recém-chegado da Inter de Milão, e ampliou com Iborra.

Mesmo classificado, o Real Madrid não queria perder. Lançou-se ao ataque e descontou com Sergio Ramos, de pênalti, com direito a cavadinha. Benzema, que havia entrado no lugar de Morata, garantiu o empate com um golaço. Recebeu passe de calcanhar de Marcelo, deixou o primeiro marcador na saudade, fintou o segundo, deu um drible desconcertante no terceiro - que ficou caído no chão - e bateu. A bola desviou em Lenglet e saiu do alcance do goleiro.

Além do Real Madrid, também estão nas quartas de final da Copa do Rei: Celta, Eibar, Atlético de Madrid, Alavés, Alcorcón, Real Sociedad e Barcelona. O sorteio dos confrontos acontece na sexta-feira.