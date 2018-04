Benzema marca dois e Real Madrid vence La Coruña

A ausência de Cristiano Ronaldo pouco atrapalhou o Real Madrid. Mesmo sem contar com o português, suspenso, a equipe de Kaká conseguiu grande resultado neste sábado ao derrotar o Deportivo La Coruña por 3 a 1, fora de casa, com dois gols marcados pelo francês Benzema. Foi a primeira vitória dos madrilenhos no Estádio Riazor desde 1991.

Com a boa vitória, o Real Madrid chegou aos 47 pontos e se manteve cinco atrás do líder Barcelona, que havia vencido o Sporting Gijón neste sábado. E mesmo com a derrota, o La Coruña está na quinta colocação, com 34 pontos.

Precisando da vitória para não deixar o Barcelona escapar ainda mais, o Real Madrid iniciou a partida encurralando o La Coruña. Sem Cristiano Ronaldo, o brasileiro Kaká liderava as ações ofensivas, ao lado de Guti.

E logo aos 12 minutos, os madrilenhos chegaram ao primeiro gol com Granero, de cabeça, aproveitando bola mal afastada pela defesa adversária. A pressão seguiu e o Real Madrid quase ampliou aos 18, quando o lateral-esquerdo Marcelo recebeu passe de Kaká e bateu com perigo.

Antes do intervalo, os visitantes ampliaram. Guti deu bonito passe de calcanhar para Benzema, que completou para as redes sem dificuldades.

O Real Madrid seguiu dominando na etapa final, mas desperdiçava as chances de ampliar. A partida quase se complicou a três minutos do fim, quando Riki diminuiu de pênalti para o La Coruña. Mas já nos acréscimos, Benzema marcou novamente e garantiu a vitória por 3 a 1.