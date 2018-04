Benzema nega favoritismo do Barça antes de clássico contra o Real Madrid

MADRI - O atacante Karim Benzema rejeitou nesta terça-feira qualquer favoritismo do Barcelona, na véspera do clássico, apesar da grande campanha do rival no Campeonato Espanhol e da temporada irregular do Real Madrid. Os dois arquirrivais vão se enfrentar nesta quarta, no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei, no Santiago Bernabéu.

"Estamos melhorando ano a ano e sempre buscamos resultados bem equilibrados. Estamos trabalhando bastante e somos uma grande equipe. E vamos continuar assim. Então, para nós, o Barcelona não é o favorito", declarou o atacante do Real, sem mencionar os importantes desfalques do time: Iker Casillas, Sergio Ramos, Pepe, Coentrão e Di María.

Mesmo com estas baixas, Benzema acredita que o time "está pronto para esta partida. Sabemos que será um jogo difícil e vamos buscar a vitória". O atacante espera um confronto "quente", como aqueles que agitaram as últimas temporadas do futebol europeu.

"Acho que esta é o melhor confronto do mundo. Barcelona e Real Madrid são duas grandes equipes. É uma partida em que o ambiente fica muito quente. É um jogo muito bonito. Mas jogamos em casa e sabemos que temos dois jogos pela frente. O melhor para nós é vencer amanhã e marcar gols", afirmou.