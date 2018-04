Benzema pode retornar ao Real em confronto com Valencia, diz Ancelotti

As preocupações do Real com as contusões começaram a diminuir com os retornos de Benzema e Gareth Bale ao time de Ancelotti, que continua tentando derrubar o Barcelona do topo da tabela.

Benzema perdeu seis partidas desde que sofreu um problema no joelho em meados de abril, e Bale fez sua primeira partida como titular na derrota de 2 x 1 para a Juventus na Liga dos Campeões na terça-feira depois de um bom período no banco.

O clube, entretanto, ainda não conta com o meio-campista contundido Luka Modric, cuja habilidade para fazer a ponte com os atacantes vem fazendo muita falta.

“Benzema está disponível e se sentindo muito bem, mas não está 100 por cento”, disse Ancelotti, cuja equipe está dois pontos atrás do Barcelonaa. “Amanhã decidirei se ele entra ou se fica no banco”.

Apesar do clima de crise que se abateu sobre o Bernabéu devido às ausências, o time estava se saindo bem até a derrota para a Juve na partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões, mas tem esperança de virar a mesa no jogo de volta na Espanha.