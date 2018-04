Berezovski não aparece no interrogatório da Justiça Federal

O magnata russo Boris Berezovski, acusado por crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, não compareceu ao interrogatório da Justiça Federal, que estava marcado para acontecer nesta terça-feira, em São Paulo. Apesar disso, o juiz Fausto de Sanctis manteve a data dos interrogatórios de Kia Joorabchian e Nojan Bedroud, previstos para serem realizados nesta quarta. Os três, que estão fora do País, são réus no caso Corinthians/MSI. Os advogados de Kia, no entanto, já anunciaram que seu cliente não irá comparecer ao interrogatório desta quarta-feira. Segundo eles, o iraniano que comandou a MSI durante a parceria com o Corinthians encontra-se no Reino Unido, em "endereço certo e sabido". No mesmo comunicado divulgado nesta terça-feira, os advogados de Kia reclamam da falta de tempo para preparar a defesa e ouvir as gravações telefônicas, que "ocupam mais de 300 CDs, com centenas de horas". E criticam o juiz Fausto de Sanctis por cercear o direito de defesa. Defensor de Kia, o advogado Roberto Podval lamenta que o juiz tenha "antecipado o mérito da causa e mostrado que não mantém a imparcialidade necessária."