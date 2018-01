Berezovski vem ao Brasil por estádio O magnata russo Boris Berezovsky virá ao Brasil para avaliar as condições para a construção de um estádio para o Corinthians. Em entrevista exclusiva à Agência Estado, o milionário ligado ao presidente da MSI, Kia Joorabchian, conta que esteve reunido nesta semana com o presidente do time do Parque São Jorge, Alberto Dualib. O encontro, assim como no passado, ocorreu em Londres, onde vive o russo foragido de seu próprio país. "Tivemos um encontro bastante produtivo e tratamos especialmente do financiamento para a construção de um estádio para o Corinthians. O negócio ainda não está fechado, mas estamos debatendo como viabilizá-lo. A questão somente estará resolvida quando eu mesmo for ao Brasil", disse Berezovsky. Segundo o russo, a viagem ainda não tem data para ocorrer mas certamente seria neste ano. "Devo realizar essa viagem esse ano. Quero ver com meus próprios olhos essa questão do estádio, tanto no que se refere ao financiamento como quanto à viabilidade do negócio", afirmou Berezovsky, mostrando que seu negócio é mesmo ter garantias de rendimento, e não apenas seu interesse pelo futebol. O russo evita falar quanto custará o empreendimento, que seria o primeiro seu em estádios de futebol. No início do ano, porém, ele mesmo afirmou em outra entrevista à Agência Estado que estava pronto para dar US$ 50 milhões para a construção do estádio em São Paulo. Segundo ele, a população da cidade e os torcedores do time "mereciam" um estádio. Berevosky evitou revelar outros temas que teria tratado com Dualib. Ele ainda disse que não sabia se voltaria a falar com o presidente do Corinthians ainda nesta semana. "Não temos nada acertado, mas pode ser que tenhamos novo encontro", disse. Segundo o russo, o presidente do Corinthians manteve outras reuniões em Londres com outros investidores durante os últimos dias.