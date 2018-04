Berezovsky é condenado à prisão por lavagem de dinheiro

O magnata russo Boris Berezovsky, envolvido diretamente nos contratos da MSI com o Corinthians, foi condenado, na quarta-feira, a seis anos de prisão por um tribunal em Moscou por lavagem de dinheiro e "roubo". A pena foi aplicada após uma investigação sobre desvios de recursos por Berezovsky nos anos em que o milionário presidiu a Aeroflot, empresa aérea russa. Foragido em Londres desde 2000, a condenação provavelmente não conseguirá ser aplicada, já que o governo britânico se recusa a entregar Berezovsky à Justiça russa. Moscou, porém, irá insistir pelo uma extradição diante da nova condenação. O magnata alega que todos os processos contra ele têm motivação política e que são conduzidos pelo presidente russo Vladimir Putin, seu inimigo. "Esse processo foi uma farsa", afirmou Berezovsky, em um comunicado. Ele garante que sequer irá apelar a decisão do tribunal. Para anunciar a condenação, o tribunal de Moscou utilizou extratos bancários das contas do empresário na Suíça. As acusações eram de que cerca de US$ 400 milhões (aproximadamente R$ 720 milhões) haviam sido desviados da companhia. Segundo os juízes, o roubo cometido pelo magnata foi de US$ 9 milhões (cerca de R$ 16,2 milhões). No total, onze processos estão correndo nos tribunais russos contra Berezovsky nesse momento. Com 61 anos, o russo chegou a prever se mudar para o Brasil para escapar de uma eventual extradição. Mas diante da abertura de um caso no País por lavagem de dinheiro no Corinthians, o russo desistiu da idéia. Berezovsky já teve suas duas mansões no sul da França vasculhadas e está na lista negra de vários governos. Há poucas semanas, anunciou que daria parte de sua fortuna de US$ 4 bilhões (aproximadamente R$ 7,2 bilhões) para grupos que trabalhassem pela queda de Putin como presidente russo.