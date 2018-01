Bergkamp desfalca Arsenal em Lyon O atacante Dennis Bergkamp será desfalque do Arsenal na partida contra o Lyon, nesta terça-feira, pela Copa dos Campeões. O holandês não defenderá a equipe inglesa porque tem medo de andar de avião. A fobia é antiga, foi provocada por trauma de adolescência e até hoje o craque não consegue livrar-se dela. Para não fugir ao compromisso com o time, último colocado do Grupo C com 3 pontos, ele se propôs a partir na noite desta segunda-feira, de trem, para Lyon. O técnico francês Arsene Wenger liberou Bergkamp do compromisso desgastante, já que a viagem levaria dez horas. Recomendou ao jogador, de 31 anos, que ficasse em Londres treinando para o clássico de domingo com o Chelsea, pela Copa da Inglaterra. Para compensar a ausência de um de seus principais jogadores, Wenger relacionou para viajar os franceses Thierry Henry e Sylvain Wiltord, além do nigeriano Nwanku Kanu.