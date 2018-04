Bergson se junta ao grupo do Grêmio na pré-temporada A eliminação do Grêmio na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Junior vai reforçar o time profissional na pré-temporada, que está sendo realizada em Bento Gonçalves. O técnico Silas decidiu contar com o atacante Bergson nos treinamentos e a promessa se apresentou neste domingo.