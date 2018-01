Berizzo fratura tornozelo na Espanha O zagueiro argentino Eduardo Berizzo sofreu fratura de tornozelo hoje, na partida em que seu time, o Celta de Vigo venceu o Mallorca por 1 a 0, pela 23ª rodada do campeonato espanhol de futebol. Berizzo, de 32 anos, será operado ainda hoje e deverá ficar entre quatro e cinco meses fora do futebol. Ele tinha esperança de integrar a seleção argentina na Copa da Coréia/Japão, a partir do final de junho.