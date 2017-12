Berlim antecipa abertura da Copa nesta quarta-feira Berlim se adiantará na inauguração da Copa do Mundo, marcada para sexta-feira com a partida entre Alemanha e Costa Rica, em Munique, e celebrará nesta quarta-feira uma grande festa ao lado do Portão de Brandemburgo, o ponto turístico mais famoso da cidade. Os berlineses não se conformaram com o não da Fifa à cerimônia, que seria realizada no Estádio Olímpico, mas foi cancelada para não prejudicar o gramado, e agora, a dois dias da inauguração oficial, organizaram sua própria festa "de consolação" ao lado do monumento. Lendas vivas do futebol, como Pelé, Bobby Charlton e Paul Breitner, vão dividir as atenções com as apresentações de Simple Minds, Nelly Furtado, Ronan Keating, Andrea Bocelli e outras bandas alemãs. O lema da festa será "Berlim saúda o mundo do futebol". Calcula-se que cerca de 100 mil pessoas estarão presentes na festa, isso se o mau tempo que assola a capital der uma trégua. As decorações da festa começam no Portão de Brandemburgo e se espalham pela cidade, Munique promete um espetáculo que combinará o hip-hop com tradicionais trajes bávaros, coros, o retumbar de tambores e a apresentação ao vivo das canções oficiais do Mundial, interpretadas pelo quarteto de tenores Il Divo. A entrada para o festival será gratuita, mas todos serão revistados antes de entrar. A medida está sendo colocada em prática para evitar a ação do último 26 de maio, quando um garoto esfaqueou mais de 30 pessoas com um canivete durante a inauguração da nova estação de trem de Berlim.