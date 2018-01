Berlim: Capela de estádio será reformada A capela do Estádio Olímpico de Berlim - palco da final da Copa - começará a ser reformada em fevereiro e ficará pronta no dia 29 de abril. Estará aberta ao público todos os dias, mas quando houver partida será de uso exclusivo dos jogadores. A reforma custará 235 mil euros (650,7 mil reais), que foram arrecadados pelos torcedores do Hertha Berlin.