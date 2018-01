Berlim tem alternativa para cerimônia O prefeito da cidade de Berlim, Klaus Wowereit, quer propor à Fifa a realização de uma festa em frente ao Portão de Brandeburgo em substituição à cerimônia de abertura da Copa do Mundo, cancelada ontem pela entidade que organiza o Mundial. Em declarações ao jornal Der Tagesspiegl, Wowereit anunciou que proporá a idéia por escrito ao presidente da Fifa, Joseph Blatter. A cerimônia, programada para o dia 7 de junho no Estádio Olímpico de Berlim, foi cancelada devido ao medo de que não houvesse tempo suficiente para recuperar o gramado até o primeiro jogo no local, previsto para ocorrer seis dias depois. Por enquanto, a Fifa descarta a possibilidade de a festa, que tinha sido preparada pelo artista suíço André Heller durante dois anos, acontecer em outro estádio. "Agora temos que enfrentar bem o mau-tempo e oferecer aos torcedores do mundo as boas-vindas merecidas à capital", disse Wowereit, que não teme que o cancelamento prejudique a imagem de Berlim. "O cancelamento é pior para a imagem da Fifa", afirmou. O comitê organizador da Copa tinha decidido dar a Berlim a oportunidade de organizar a cerimônia de abertura como um pequeno consolo pelo fato de a partida inaugural acontecer em Munique, onde jogarão Alemanha e Costa Rica. A Fifa anunciou que reembolsará os ingressos comprados - de entre 100 a 750 euros - para o espetáculo de 90 minutos, do qual participariam, entre outros, o cantor Peter Gabriel e 132 jogadores ganhadores de algum Mundial, entre eles Pelé e Maradona.