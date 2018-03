Berlusconi diz que Milan não precisa de Ronaldinho

O presidente do Milan, Silvio Berlusconi, disse neste domingo que o clube não precisa do brasileiro Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, enquanto Adriano Galliani, vice-presidente, anunciou a contratação do volante francês Mathieu Flamini, do Arsenal. Berlusconi, que assistiu ao jogo deste domingo entre Milan e Inter de Milão, afirmou que "sempre" duvidou sobre a necessidade de contratar Ronaldinho Gaúcho. "A esta altura acho que não precisamos dele", disse o dirigente à imprensa italiana. Também neste domingo Galliani anunciou a contratação do meia Flamini, do Arsenal. O jogador, de 24 anos, assinará um contrato de cinco anos com o Milan e chegará à Itália esta noite.