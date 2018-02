Berlusconi diz que Milan pode ter tridente brasileiro

Mesmo cortado do Mundial de Clubes, por causa de uma lesão muscular, o atacante Ronaldo continua com moral no Milan. Segundo o dono do time italiano, Silvio Berlusconi, o atacante tem chances de jogar ao lado de Kaká e Pato, formando um tridente brasileiro na equipe tetracampeã mundial - título conquistado neste domingo, no Japão. Berlusconi usou o exemplo do veterano Maldini, de 39 anos, para mostrar que acredita na recuperação de Ronaldo. "Graças à medicina do esporte e a um modo de vida correto, a carreira de Maldini foi alongada. É por isso que creio que Ronaldo possa fazer o mesmo", disse o dirigente ao jornal La Gazzetta dello Sport. "Conversei com o Ancelotti e ele me garantiu Kaká e Pato poderão jogar juntos já em janeiro", disse Berlusconi, que completou, "Apesar de todo o respeito que tenho pelo Inzaghi, seria ótimo ter Pato, Kaká e Ronaldo no mesmo time, formando um tridente brasileiro".