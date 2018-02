Berlusconi diz que não permitirá ida de Ronaldinho à Inter O presidente e dono do Milan, Silvio Berlusconi, voltou a mostrar nesta sexta-feira seu desejo de contratar o meia-atacante brasileiro Ronaldinho Gaúcho, atualmente no Barcelona. Além disso, o italiano não deixou de ironizar a rival Inter de Milão, afirmando que não permitiria uma possível transferência do brasileiro para lá. "Se ele [Ronaldinho Gaúcho] deixar o Barcelona [ seu contrato vai até 2010], o contrataremos. A multa não será problema. O importante é tirá-lo da Inter. Não quero que eles o contratem", disse Berlusconi a um grupo de estudantes presentes a uma sessão do Senado, em Roma. O vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, respondeu às perguntas de jornalistas sobre a contratação do brasileiro com um seco "chega de Ronaldinho Gaúcho." Galliani também confirmou que o goleiro Dida renovou seu contrato por mais três temporadas. Assim, ele descartou os rumores de que o clube contrataria Gianluigi Buffon, da Juventus, para o lugar do brasileiro.