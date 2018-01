Bermúdez vai defender o Olympiakos O time grego Olympiakos Piraeus anunciou hoje a contratação do zagueiro Bermúdez, capitão da equipe do Boca Juniors que venceu a Taça Libertadores da América. Jorge Bermúdez, que é colombiano, se disse entusiasmado com a possibilidade de disputar a Liga dos Campeões, e que esse foi o fator fundamental para acertar sua transferência para a Grécia. O Olympiakos venceu os últimos 5 campeonatos gregos.