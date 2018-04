Bernard marca, Shakhtar vence e encaminha vaga aos playoffs da Liga dos Campeões

A Liga dos Campeões viveu nesta terça-feira a primeira parte dos jogos de ida de seu penúltimo estágio classificatório para a fase de grupos do torneio. O destaque do dia ficou por conta do Shakhtar Donetsk, que aproveitou o fator casa para vencer o Young Boys, da Suíça, e encaminhar a vaga aos playoffs da competição.

Pela terceira fase eliminatória da Liga dos Campeões, o Shakhtar fez 2 a 0 na Ucrânia. E teve ajuda brasileira para isso. Aos 26 minutos da primeira etapa, Fred recebeu na intermediária e deu enfiada precisa para o meia Bernard, que dominou tirando do goleiro e tocou para o gol vazio.

Na etapa final, os ucranianos foram ajudados pela expulsão de Vilotic e aproveitaram para ampliar. Em rápido contra-ataque, Taison iniciou a jogada que terminou no belo gol de Seleznov. O placar de 2 a 0 fará com que o Young Boys precise vencer por três gols de diferença na volta, no próximo dia 3, para se classificar.

Outro tradicional clube da competição que atuou nesta terça foi o Ajax, mas sem a mesma felicidade do Shakhtar. Em casa, os tetracampeões da Liga não passaram de um empate por 1 a 1 diante do PAOK, da Grécia. O angolano Djalma abriu o placar para os gregos e Dolberg, já no segundo tempo, minimizou o prejuízo dos holandeses.

Também por 1 a 1 empataram Sparta Praga e Steaua Bucareste, na República Checa. Na Bulgária, o Ludogorets contou com gol do brasileiro Jonathan Cafu, ex-São Paulo, mas complicou sua situação ao ficar no 2 a 2 com o Estrela Vermelha, da Sérvia. Outro empate, mas este por 0 a 0, aconteceu na República Checa, entre Viktoria Plzen e Qarabag.

Na Bielo-Rússia, o BATE Borisov largou na frente ao fazer 1 a 0 no Dundalk, da Irlanda. Já Dínamo Zagreb e Red Bull Salzburg encaminharam a vaga. Na Croácia, o Dínamo Zagreb recebeu o Dínamo Tbilisi, da Geórgia, e fez 2 a 0. Já o Red Bull derrotou o Partizani por 1 a 0 mesmo atuando na Albânia.