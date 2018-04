Bernard quer voltar sábado para ganhar ritmo de jogo

"Estou parado há quase três semanas, fazendo bicicleta e musculação, então, não perdi muito condicionamento. Espero estar o mais preparado possível no sábado para voltar a jogar logo", disse Bernard, que está recuperado de uma luxação no ombro esquerdo.

"Jogando esse jogo no sábado, vou ganhar um pouco de ritmo para que, em São Paulo, eu sinta menos do que nesse primeiro jogo", acrescentou o meia-atacante, que se contundiu na goleada por 4 a 1 sobre o Tupi, pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro.