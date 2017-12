Bernardi pode reforçar o Santos O zagueiro Bernardi deve ser o próximo reforço do Santos. Nesta terça-feira, o técnico Leão confirmou que o jogador foi oferecido ao clube. "Ele foi observado e aprovado, podendo estar aqui a qualquer momento", disse o treinador. Segundo ele, o atleta se destacou no União e está no Inter de Porto Alegre, "onde não teve um grande destaque no semestre". Outro comentário de Leão é que Bernardi, "por causa de seu empenho ofensivo, faz alguns gols". Se Bernardi está chegando, Marcelo Silva está deixando a Vila Belmiro. É mais um jogador que não chegou a um acerto salarial e a diretoria não concordou em pagar o salário de R$ 50 mil pedido pelo volante. Por outro lado, o clube iniciou no final da tarde desta terça-feira as conversações com os procuradores do goleiro Fábio Costa para a renovação antecipada de seu contrato, que só vence em fevereiro. É que, com a contusão sofrida sábado, o jogador só deverá voltar a jogar no ano que vem e os dirigentes pretendem dar tranqüilidade e segurança ao jogador nesse período de renovação. Com o cancelamento do amistoso contra o Comercial de Ribeirão Preto, que estava marcado para sábado, o Santos voltará a jogar no dia 5 de julho, quando fará um jogo-treino contra o América do México, time que vem ao Brasil para enfrentar o São Caetano pela Libertadores.