Bernardinho e seu filho Bruno disputam finais da Superliga Nas finais da Superliga Masculina e Feminina de Vôlei, o sobrenome Rezende estará em quadra. Enquanto Bernardinho comanda as moças do Rexona/Ades, Bruno, seu filho, tenta ajudar a Cimed a faturar o bi. O atleta de 20 anos é o melhor levantador da competição, e o capitão mais jovem dentre os 15 times participantes. ?Apesar da correria dos dois lados, procuramos nos falar. Estou torcendo muito por ele e pelo Rexona, um time que merece estar na final. Espero que as coisas aconteçam como no ano passado, quando nós dois vencemos a Superliga?, lembra Bruno. O atleta, filho de Vera Mossa, ex-jogadora da seleção nos anos 80, ainda brinca: ?Eu já tinha um título antes desse do ano passado. Estava na barriga da minha mãe quando o time dela (Supergasbrás) ganhou o título na temporada 85/86.? O levantador tem acompanhado as finais do campeonato feminino. ?Assisti ao segundo jogo inteiro e vi um pouco menos do primeiro. Espero que no terceiro jogo (neste sábado, em Niterói, às 14h30, com SporTV) o Rexona vença e vá para o quarto jogo com tudo para levar o título.? Bruno diz que vencer a Superliga seria o encerramento perfeito da temporada. ?Vencemos tudo o que disputamos: Catarinense, Copa Mercosul e Jogos Abertos de Santa Catarina. O título da Superliga seria fechar o ano com chave de ouro.? Seguindo o exemplo do pai, Bruno não se importa muito com as estatísticas que o apontam como melhor levantador da competição. ?O importante é o time estar jogando bem. Não adianta ser o melhor levantador e o time estar lá atrás. Para mim, isso não significa muita coisa?, conclui. Datas definidas A decisão do título da Superliga Masculina, entre Cimed e Telemig Celular/Minas, começará na próxima quarta-feira, às 19h15, no Ginásio Capoeirão, em Florianópolis (SC), com transmissão da SporTV. O campeão será definido numa série melhor-de-cinco jogos. Segundo a tabela divulgada nesta quinta pela CBV (Confederação Brasileira de Vôlei), a segunda partida da decisão será no dia 17, em Belo Horizonte, e a terceira acontecerá dia 21, novamente em Florianópolis.