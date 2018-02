Bernardinho, inspiração de Levir O Atlético-PR faz contagem regressiva. De desacreditado no início da temporada, passou a ser o favorito ao título, faltando apenas três rodadas para o fim do Brasileiro. Um dos responsáveis pela campanha é seu treinador, o conhecido Levir Culpi, que apostou no trabalho em grupo para vencer. A maior prova de que deixou a vaidade de lado - característica presente na maioria dos técnicos de ponta - é o fato de ter convidado Bernardinho, campeão olímpico em Atenas com a seleção masculina de vôlei, para conversar com seus jogadores, há cerca de um mês. "Ele é um dos técnicos mais vitoriosos do Brasil", diz. "O Bernardinho ajudou bastante, disse que, para andar na liderança, é preciso ter a mesma vontade do segundo colocado, que quer sempre tomar o primeiro lugar." O time paranaense vem seguindo à risca os conselhos de Bernardinho e de Levir e, concentrado, se mantém à frente dos paulistas, Santos, São Paulo e São Caetano, perseguidores implacáveis. Levir, assim como a equipe, iniciou a disputa sem muito crédito. Em 2003, trabalhou na Série B. Dirigiu o Botafogo-RJ, com o qual conseguiu o acesso para a Primeira Divisão. E, um ano antes, passou pelo mais difícil momento da carreira. Foi rebaixado com o Palmeiras, em novembro de 2002. Um desastre para quem, pouco antes, havia sido cotado para assumir o comando da seleção brasileira. Dono de um dos restaurantes mais badalados de Curitiba, o Tempero Mineiro, o treinador está em alta e vem recebendo sondagens de dois clubes japoneses que tentam levá-lo à Ásia em 2005. Sua prioridade, no entanto, é engordar o currículo, que tem títulos como o da Copa do Brasil de 1996, e correr atrás da conquista da Libertadores em 2005 com o Atlético. Levir fala, nesta entrevista, sobre a superação e o drama de Washington, comenta a queda para a Segunda Divisão com o Palmeiras, o trabalho em sua equipe e as chances de ser campeão. Agência Estado - Aposta que o Atlético vai ser campeão ou teme reviravolta? Levir Culpi - O clima é de ansiedade, fica uma tensão no ar, demora para chegar o fim. Desde o início do trabalho tinha o sentimento de que seríamos felizes, senti firmeza durante o campeonato e viramos candidatos ao título. O grupo tem capacidade para ser campeão, mas, para isso, terá de jogar no máximo do limite. Quando menos se espera, você pode ser surpreendido, como ocorreu com o Palmeiras contra o Guarani. Não há espaço para relaxamento. AE - Qual é a razão para a boa campanha do Atlético, que não tem um elenco brilhante, apesar de contar bom jogadores? Levir - Para se fazer boa campanha, não basta ter bons jogadores, boa comissão técnica. Aqui não temos problemas extra-campo, há organização, planejamento, a estrutura é a melhor possível, os salários estão em dia, ninguém se queixa de nada. O time tem uma base feita em casa, com o Dagoberto, o Jadson, que foi dividida com jogadores experientes, como o Diego, o Washington. É uma receita antiga, mas que funciona. Posso afirmar que a folha de pagamento do Atlético não está entre as dez mais altas e, em termos de investimento no elenco, estamos abaixo de vários clubes. AE - Seu contrato está para terminar. Vai continuar no clube? Levir - O contrato termina no fim de dezembro, mas eu gostaria de permanecer para a Libertadores, caso a gente confirme a classificação. Fui contatado por dois clubes japoneses, mas a conversa não chegou a se transformar em proposta oficial. Se eles voltarem, a primeira coisa que farei será avisar o Petraglia (Mário Celso Petraglia, presidente). Trabalhei durante um ano no Japão (em 1997, no Cerezo Osaka) e foi excelente, eles pagam muito bem, é difícil cobrir a oferta, mas meu objetivo é disputar a Libertadores. AE - Sempre gostou de trabalhar o lado psicológico dos atletas. O que vem fazendo no Atlético? Levir - Procuro dizer aos jogadores que não se pode relaxar nunca. Temos uma dificuldade adicional, porque estamos na ponta há um bom tempo. O Bernardinho (técnico da seleção masculina de vôlei) fica maluco para não deixar que seus jogadores percam o foco. Ele vem bastante a Curitiba e deu uma palestra para nós, há mais ou menos um mês. É um dos técnicos mais vitoriosos do Brasil, que busca fazer o trabalho em grupo. O Bernardinho ajudou bastante, fez comentários importantes. Disse que, para andar na liderança, é preciso ter a mesma vontade do segundo colocado, que quer sempre tomar o primeiro lugar. Acho que os jogadores captaram a mensagem. Houve um dia em que os levei para assistir a um show do Batoré (humorista) e também temos uma psicóloga no clube. AE - Muita gente diz que o Atlético tem sido ajudado pela arbitragem, com a marcação de pênaltis duvidosos. Concorda? Levir - Não. Pelos nossos cálculos, teríamos entre 8 e 10 pontos a mais, se tudo tivesse sido marcado corretamente. É só ver os pênaltis. Um ou outro pode ter sido duvidoso, mas todos os clubes podem ser beneficiados ou prejudicados. AE - Acha que essa campanha do Atlético serve para apagar o rebaixamento do Palmeiras em 2002, quando era o técnico? Levir - Minha campanha antes do Palmeiras apaga aquilo. Tenho currículo vencedor, agora é só a continuidade. Não lembra que nem fui muito criticado na época pela torcida e pela imprensa? Foi uma temporada esquisita, não deu certo, ninguém sabe direito o que aconteceu, o elenco era bom... AE - O Vanderlei Luxemburgo disse, naquela ocasião, que, se ele tivesse seguido como técnico do Palmeiras (deixou o clube no início do Brasileiro), não teria deixado a equipe cair. Aquela declaração não o aborreceu? Levir - Olha, não quero falar sobre isso, porque estou disputando o título com ele, prefiro não falar, porque pode provocar polêmica. AE - A situação do Washington não o preocupa? Levir - Não. Só me preocupo com a parte física e a parte técnica do Washington, pois tenho confiança nos médicos. Só fiquei um pouco preocupado quando o Serginho morreu. Estávamos em Goiás para um jogo contra o Internacional. Os familiares dele ligaram preocupados. Colocamos o médico e a psicóloga para conversar com ele. Mas o Washington fez gol contra o Inter, foi bem e superou a situação. Pouca gente sabe, mas o Alan Bahia também fez uma pequena cirurgia no coração. A imprensa apertou os dois e, então, decidimos afastá-los da mídia por um tempo.