Bernardinho: novo ciclo olímpico Bernardo Rezende, o Bernardinho, reassume o comando da seleção brasileira masculina de vôlei para mais um ciclo olímpico até os Jogos de Pequim, em 2008. Para o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, Ary Graça, não há dúvida que concluído o ciclo olímpico, com a medalha de ouro ganha em Atenas, Bernardinho volta à seleção após a temporada de clubes. ?Com ele já está fechado mais um ciclo olímpico. Vai dirigir o Rexona na Superliga e passará um período fora da seleção, até porque agora nada acontece. Mas como o calendário é bem definido ? cinco meses de seleção e sete de clube ? ele volta?, frisou Graça, que ainda confirmou José Roberto Guimarães como técnico da seleção feminina. Ambos estão na mesma situação. Comandam seus clubes na temporada do vôlei feminino ? Bernardinho, no Rexona-Ades, e Zé Roberto, na Finasa/Osasco, atual campeã paulista e brasileira ? e depois voltam às seleções. ?O Bernardinho adora ser técnico. Seria desperdício ficar fora de novo ciclo olímpico. Tem um time ótimo e o que vem por aí promete. São garotos de 2,11 metros, altos e habilidosos que terão espaço num vôlei profissional?, acrescentou Graça, em Saquarema, o Centro de Treinamento do Vôlei, onde no momento trabalham as seleções juvenil e infanto que vão ao Sul-Americano. Com Bernardinho, a seleção completou o ciclo, iniciado nos Jogos de Sydney, em 2000, e que terminou em Atenas com uma performance fantástica, com as medalhas de ouro do Mundial da Argentina, em 2002, e a olímpica. Bernardinho não pára. Poderia ter dado a si mesmo um período de descanso, mas optou pelo trabalho como técnico do Rexona-Ades, que mudou de Curitiba para o Rio. O time foi apresentado nesta terça-feira, tendo Fernanda Venturini, mulher de Bernardinho, como levantadora ? o casal, pai de Júlia, de 3 anos, finalmente vai trabalhar e morar na mesma cidade. Bernardinho deixa o caminho aberto para sua volta à seleção. Afirma que dividirá funções com Hélio Griner, que tem sido o comandante da equipe nesses anos em que ficou na seleção, e com Ricardo Tabach, também seu assistente na equipe brasileira. ?Eu, o Tabach e o Hélio seremos os treinadores?, ressaltou Bernardinho, satisfeito de voltar ao Rio e trabalhar diretamente com uma equipe de clube alto rendimento. Já pensa em revelar jovens jogadoras para a seleção. Mantém a função de coordenador-geral do Centro Rexona-Ades, nas categorias de base. Nesta terça, na apresentação da equipe, Bernardinho, Tabach, o fisioterapeuta Guilherme Tenius e a estatística Roberta Giglio, da seleção, receberam uma réplica da medalha de ouro que apenas os jogadores ganharam em Atenas.