Bernardo minimiza desabafo após gol em triunfo vascaíno no carioca

VOLTA REDONDA - Autor do gol do Vasco que decretou a vitória por 4 a 0 sobre o Audax, na noite desta quarta-feira, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, o meia Bernardo chamou a atenção ao comemorar com um desabafo recheado de palavrões após balançar as redes. Aparentemente irritado com o comportamento de alguns torcedores, ele minimizou a importância de sua atitude após o confronto.

"Não foi nada demais. Torcedor tem o direito de fazer o que ele achar melhor. Só desabafei com o meu treinador (Adilson Batista) mesmo, e o importante foi a vitória", disse o jogador, sem entrar em maiores detalhes, em entrevista ao SporTV, na qual antes festejou a sua atuação.

"Graças a Deus joguei bem. Estou feliz de estar treinando bem, tendo confiança, que é o mais importante. Queria agradecer o apoio dos companheiros, do Adilson, de todo mundo no Vasco. Espero manter meu futebol e poder brilhar neste ano", projetou o meio-campista, que ficou quase seis meses sem jogar em 2013 por causa de uma lesão no joelho e no final do ano ainda amargou com o time o rebaixamento para Série B do Campeonato Brasileiro.